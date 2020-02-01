Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da mevkidaşı Ekaterina Zaharieva ile birlikte düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Çavuşoğlu, AP’nin söz konusu ırkçı milletvekiline yaptırım öngören bir süreç başlattığını belirterek konunun takipçisi olacaklarını vurguladı.
Çavuşoğlu, Yunan yetkililerin söz konusu ırkçı milletvekili hakkında yaptığı “neo-Nazi” tanımına katıldıklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:
“Hangi ülkeden olursa olsun, ırkçı, kendisinden başka herkese karşı nefret duyan, hoşgörüsü olmayan akımlarla, eğer biz sorumlu kişiler olarak mücadele etmezsek ortak değerlerimiz aşınmaya devam eder. Bugün İslam düşmanlığı ya da Türk düşmanlığı ön plandadır ancak unutmayalım ki aynı ırkçılar, Yahudi düşmanıdır. Diğer etnik kökenlerden olanlardan da nefret ediyorlar. Bunu tersine çeviremezsek bu Avrupa’nın geleceği için felaket olur.”
Bakan Çavuşoğlu: Irkçılık Avrupa’nın geleceği için ‘felaket’
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Parlamentosunda (AP) Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan milletvekili Ioannis Lagos’un bu hareketinin “kabul edilemez” olduğunu belirterek, ırkçı akımlarla yeterince mücadele edilemediği takdirde bunun, Avrupa’nın geleceği için “felaket” olacağı uyarısı yaptı.
Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da mevkidaşı Ekaterina Zaharieva ile birlikte düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Çavuşoğlu, AP’nin söz konusu ırkçı milletvekiline yaptırım öngören bir süreç başlattığını belirterek konunun takipçisi olacaklarını vurguladı.
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