Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da mevkidaşı Ekaterina Zaharieva ile birlikte düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Çavuşoğlu, AP’nin söz konusu ırkçı milletvekiline yaptırım öngören bir süreç başlattığını belirterek konunun takipçisi olacaklarını vurguladı.

Çavuşoğlu, Yunan yetkililerin söz konusu ırkçı milletvekili hakkında yaptığı “neo-Nazi” tanımına katıldıklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

“Hangi ülkeden olursa olsun, ırkçı, kendisinden başka herkese karşı nefret duyan, hoşgörüsü olmayan akımlarla, eğer biz sorumlu kişiler olarak mücadele etmezsek ortak değerlerimiz aşınmaya devam eder. Bugün İslam düşmanlığı ya da Türk düşmanlığı ön plandadır ancak unutmayalım ki aynı ırkçılar, Yahudi düşmanıdır. Diğer etnik kökenlerden olanlardan da nefret ediyorlar. Bunu tersine çeviremezsek bu Avrupa’nın geleceği için felaket olur.”