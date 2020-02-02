Basına kapalı olarak 1 saat 15 dakika süren toplantıda ABD Başkanı Trump’ın “Yüzyılın Planı” olarak adlandırdığı sözde Orta Doğu barış planı değerlendirildi.
Erdoğan ile Heniyye ile Vahdettin Köşkünde görüştü
02.02.2020 - 02:48 | Son Güncelleme: 02.02.2020 - 02:50
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dün diplomasi trafiği vardı. Vahdettin Köşkünde önce Gine Bissau Seçilmiş Cumhurbaşkanı Cissoko Embalo ile bir araya gelen Erdoğan, ardından Hamas Lideri İsmail Heniyye’yi kabul etti.
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678827 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/678827.aspx
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