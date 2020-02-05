Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "2020 yılına girdik gireli Türkiye seri afetlerle, tarifsiz acılarla boğuşmaktadır. Elazığ ve Malatya’da yaşanan deprem felaketinin henüz sarsıntısı ve sıcaklığı ortadayken, Van’ın Bahçesaray ilçesinden aldığımız kara ve kahredici haberler milletimizi derinden yaralamıştır."