MHP Genel Başkanı Bahçeli: "2020 yılına girdik gireli Türkiye seri afetlerle, tarifsiz acılarla boğuşmaktadır. Elazığ ve Malatya’da yaşanan deprem felaketinin henüz sarsıntısı ve sıcaklığı ortadayken, Van’ın Bahçesaray ilçesinden aldığımız kara ve kahredici haberler milletimizi derinden yaralamıştır."
Devlet Bahçeli'den çığ açıklaması
05.02.2020 - 18:07 | Son Güncelleme: 05.02.2020 - 18:09
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "2020 yılına girdik gireli Türkiye seri afetlerle, tarifsiz acılarla boğuşmaktadır. Elazığ ve Malatya’da yaşanan deprem felaketinin henüz sarsıntısı ve sıcaklığı ortadayken, Van’ın Bahçesaray ilçesinden aldığımız kara ve kahredici haberler milletimizi derinden yaralamıştır."
Kaynak: İHA
Etiketler : MHP Genel Başkanı Bahçeli,
679508 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/679508.aspx
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