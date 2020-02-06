Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamaları şöyle:

Rusya’dan beklentimiz rejimin durdurulmasıdır.

Cumhurbaşkanımız Sayın Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Rusya’dan bir heyet bekliyoruz. İhtiyaç olursa liderler de bir araya gelecekler.

Amacımız çatışmanın durdurulmasıdır.

Bir Türkiye olarak Rusya ile neden çatışalım. Bizim askerlerimize saldıran rejimdir.

Elbette bizim de sabrımızın bir sınırı vardır.

8 şehidimizin ardından kat kat fazlasıyla cevabını verdik. Daha önceki saldırıların da cevabını vermiştik.

Rusya ilke birlikte çalışmaya devam etmeliyiz.