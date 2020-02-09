Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın bir İngiliz gazetesine yaptığı “esef verici açıklamaların, sakat zihniyetini, sancılı ve skandal tutumunu bir kez daha gözler önüne serdiği”ni belirtti. Bahçeli, Mustafa Akıncı’nın “Ankara tarafından yutulmadan” endişe duymasının ve “İkinci bir Tayfur Sökmen olmayacağım” demesinin, utanmazlık olduğu kadar, tamiri ve tedavisi imkânsız bir Türkiye husumeti taşıdığını gösterdiğini vurgulayarak “Bu şahıs KKTC Cumhurbaşkanı olduğu 2015’ten bu tarafa Türk milletinin hassasiyetlerini kaşımaktan, milli duyarlılıkları tahriş ve tahrip etmekten vazgeçmemiş, geri durmamıştır. Akıncı’nın sık sık bahsettiği diyalog devriliş ve tükeniş, dile getirdiği çözüm formülü çöküş ve çürüyüştür” dedi.

DERHAL İSTİFA ETMELİ

Türkiye’nin Akdeniz’de sıkıştırılmak, hatta dışlanıp egemenlik ve manevra alanlarının daraltılmak istendiği sorunlu bir dönemde KKTC Cumhurbaşkanı’nın çarpık tavrının, emsalsiz işgüzarlık ve iş birlikçilik örneği olduğuna işaret eden MHP lideri, Akıncı’nın Türkiye’yi hafife alması, hatta KKTC’nin Türkiye’ye bağlanma ihtimalini korkunç olarak nitelendirmesinin, “uyuyan bir komünistin ayaklanarak EOKA diline tutunmasından” başka manaya gelmeyeceğine vurgu yaptı. Devlet Bahçeli, şunları kaydetti: Ana vatan-yavru vatan ayrımına karşı çıkan, Türkiye’ye ekonomik bağımlılığı azaltmak için Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nin desteğine ihtiyaç duyduğunu küstahça seslendiren ve gizli niyetlerini itiraf eden Akıncı ENOSİS’in yörüngesine çoktan girmiştir. Kıbrıs Türklüğünü Rum planlarına zincirleyip tutsak etmek maksadıyla elinden geleni ardına koymayan Mustafa Akıncı Türkiye’ye ve Türk milletine şükran duyması gerekirken sırtını dönmüş, yüzünü de zalimlere çevirmiştir. Bu ayıp ve ahlaksızlığın hiçbir vicdanda, hiçbir siyasi anlayışta yeri olamayacaktır. Mustafa Akıncı’nın işgal ettiği koltuğa layık olmadığı açıktır. Bu nedenle Cumhurbaşkanlığından derhal istifa ederek emaneti Kıbrıs Türklüğünün iradesine tevdi etmesi kaçınılmaz ve hayati bir sorumluluktur.

ŞEHİTLERİMİZİN RUHU İNCİNDİ

Akıncı’nın skandal açıklamalarına gelen diğer bazı tepkiler de şöyle... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Küçük hesaplar ve vizyonsuz siyasi yaklaşımlarla KKTC’de, Türkiye Cumhuriyeti’nin seçim malzemesi yapılmasına asla müsaade edilmeyecektir. İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Şehitlerin aziz ruhlarını incitecek bu tür açıklamalar ancak Türk milleti nezdinde kredisini tüketmiş bir siyasetçinin bireysel beka kaygısının yansıması olarak görülebilir. Türk milleti, Mustafa Akıncı‘ya haddini bildirecek, bu hadsizliğin cezasını en ağır biçimde sandıkta verecektir. AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: Bu sözler, Kıbrıs Türklerine ve orada Türkiye’nin, aziz milletimizin tarih boyunca vermiş olduğu mücadeleye saygısızlıktır. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Akıncı, Türkiye Cumhuriyeti’ne ve milletimize karşı yaptığı saygısızlıktan dolayı özür dilemelidir.

MHP 51 YILI GERİDE BIRAKTI

Türk siyasi hayatının köklü kurumlarından MHP, siyasette acı, sıkıntı, mücadele ve başarılarla dolu 51 yılı geride bıraktı. 1969 yılının 8-9 Şubat tarihlerinde Adana’da yapılan büyük kurultayla Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi (CKMP) olan adını Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) olarak değiştiren parti, amblemini “üç hilal” olarak seçti.