Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakan Selçuk, ödemelerin lise çağındaki yoksul aile çocuklarının erken okul terk oranlarının sosyal yardım ve sosyal hizmet faaliyetleriyle önlenmesi amacıyla yürütülen proje kapsamında yapıldığını kaydetti. Bakan Selçuk, “Hibe bileşeni 27.000.000 Avro değerinde olan Proje kapsamında halihazırda Şartlı Eğitim Yardımı (ŞEY) yararlanıcısı olan öğrencilere, Eylül 2019 döneminde ve Ocak 2020 döneminde ödeme yapıldı.” dedi.

İlk ödeme 325.415 öğrenciye Eylül 2019’da yapıldı

Bakan Selçuk, proje kapsamında ilk ödemenin Eylül 2019 döneminde yapıldığını belirtti: “ŞEY yararlanıcısı olan 9,10,11,12. sınıf öğrencilerinden aktif öğrenci durum verileri Milli Eğitim Bakanlığı e-okul veri tabanından Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sistemi kullanılarak 165.112 kız, 160.303 erkek toplamda 325.415 öğrenci tespit edildi. 16.270.750 Avro karşılığı 102.756.294,55 TL PTT’nin ilgili hesabına yatırılarak 2019 Eylül ayında ödemeler gerçekleştirildi.”

İkinci ödemeden Ocak 2020’de 327.741 öğrenci faydalandı

Zehra Zümrüt Selçuk bu ay yapılan ödemelerin ayrıntılarını da paylaştı: “İkinci ödeme için 166.743 kız, 160.998 erkek toplamda 327.741 öğrenci belirlendi. İlk ödemeden yararlanamayan yatılı durumdaki 17.714 öğrencinin 2. ödemeden faydalanması sağlandı. Bakanlığımızca 10.729.250 Avro karşılığı 70.280.879,20 TL PTT’nin ilgili hesabına havale edilerek kişi başına 214.44 TL yardım yapılmış oldu.”

Bakan Selçuk, ayrıca fayda sahibi kişilere ödemeye ilişkin bilgilendirici SMSler atıldığını da hatırlattı.