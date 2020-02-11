İletişim Başkanı Altun:"FETÖ’ye yönelik topyekun başlatılan arındırma operasyonlarının talimatını bizzat Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan vermiştir."
İletişim Başkanı Altun'dan son dakika açıklaması
11.02.2020 - 15:22 | Son Güncelleme: 11.02.2020 - 15:24
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İletişim Başkanı Altun:"FETÖ’ye yönelik topyekun başlatılan arındırma operasyonlarının talimatını bizzat Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan vermiştir."
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