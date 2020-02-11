Bakan Akar, Esad rejiminin İdlib'deki saldırılarını durdurması için NATO, Avrupa ve dünyanın ciddi ve somut destek sağlaması gerektiğini belirtti.
Bakan Akar'dan önemli açıklamalar
11.02.2020 - 23:28 | Son Güncelleme: 11.02.2020 - 23:38
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bakan Akar, Esad rejiminin İdlib'deki saldırılarını durdurması için NATO, Avrupa ve dünyanın ciddi ve somut destek sağlaması gerektiğini belirtti.
Kaynak: AA
Etiketler : Hulusi Akar,
680771 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/680771.aspx
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