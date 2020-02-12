Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NATO Savunma Bakanı Toplantısı nedeniyle Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunan Savunma Bakanı Hulusi Akar, ülkelerin Savunma Bakanları ile aile fotoğrafı çekiminde yer aldı. Bakan Akar, NATO Savunma Bakanlarının "Harekat ve Misyonlar" konulu oturum sonrası çekilen aile fotoğrafında bazı mevkidaşlarıyla ayak üstü sohbet etti.