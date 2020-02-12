NATO Savunma Bakanı Toplantısı nedeniyle Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunan Savunma Bakanı Hulusi Akar, ülkelerin Savunma Bakanları ile aile fotoğrafı çekiminde yer aldı. Bakan Akar, NATO Savunma Bakanlarının "Harekat ve Misyonlar" konulu oturum sonrası çekilen aile fotoğrafında bazı mevkidaşlarıyla ayak üstü sohbet etti.
Bakan Akar, NATO Savunma Bakanları ile aile fotoğrafına katıldı
12.02.2020 - 20:33 | Son Güncelleme: 12.02.2020 - 20:37
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunan Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları ile aile fotoğrafına katıldı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Bakan Akar,NATO Savunma Bakanları,aile fotoğrafı,
680957 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/680957.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER