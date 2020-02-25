MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Türk milliyetçiliği ile ırkçılığı aynılaştırmaya heves edenlerin kimlere hizmet ettiği milli vicdanlarca malumdur."
Bahçeli: MHP'ye sosyal medyadan istikamet çizilemez
25.02.2020 - 10:58 | Son Güncelleme: 25.02.2020 - 11:31
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Türk milliyetçiliği ile ırkçılığı aynılaştırmaya heves edenlerin kimlere hizmet ettiği milli vicdanlarca malumdur."
Kaynak: İHA
Etiketler : MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli,
683830 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/683830.aspx
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