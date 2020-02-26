Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CHP’de, mart ayı sonunda gerçekleştirilecek kurultayda, genel başkanlığa adaylık için Kılıçdaroğlu’nun dışında bazı isimler telaffuz edilmeye başlanırken, bugüne kadar ismi hiç geçmeyen Aytuğ Atıcı, sürpriz bir açıklamayla, aday adaylığını açıklayan ilk isim oldu.