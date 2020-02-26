CHP’de, mart ayı sonunda gerçekleştirilecek kurultayda, genel başkanlığa adaylık için Kılıçdaroğlu’nun dışında bazı isimler telaffuz edilmeye başlanırken, bugüne kadar ismi hiç geçmeyen Aytuğ Atıcı, sürpriz bir açıklamayla, aday adaylığını açıklayan ilk isim oldu.
Kılıçdaroğlu'nun ilk rakibi belli oldu
26.02.2020 - 15:38 | Son Güncelleme: 26.02.2020 - 15:39
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 28-29 Mart 2020 tarihlerinde gerçekleştireceği 37. Olağan Kurultayı’nda, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na ilk rakip Mersin’den çıktı. CHP 24-26. Dönem Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı, kurultayda genel başkan aday adayı olduğunu açıkladı.
Etiketler : Kılıçdaroğlu,
684132 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/684132.aspx
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