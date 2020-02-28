Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, yaptığı yazılı açıklamada, sınır güvenliğini doğrudan tehdit eden unsurlarla mücadele etmek, rejim eliyle gerçekleştirilmek istenen etnik temizliği önlemek, büyük bir insani trajedinin önüne geçmek için İdlib'de bulunan kahraman askerlere yapılan alçak saldırıyı lanetlediğini ifade etti.

Şehadete ulaşan askerlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyen Kandemir, devletin rejim güçlerine misliyle mukabelede bulunduğunu, askerin kanını yerde bırakmadığını belirtti.

Kandemir, rejimin bu saldırganlığının cezasız kalmayacağını, zalimlerin büyük bir bedel ödeyeceklerini vurgulayarak "Bu menfur saldırı dolayısıyla bugün, yarın ve pazar günü 108 ilçemizde gerçekleştirilecek olağan kongrelerimiz ileri bir tarihe ertelenmiştir." ifadelerini kullandı.