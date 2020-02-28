İletişim Başkanı Altun: "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin'le telefon görüşmesinde iki liderin en kısa sürede yüz yüze görüşmeleri kararlaştırıldı."
İletişim Başkanı Altun: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin en kısa sürede yüz yüze görüşecek
28.02.2020 - 14:47 | Son Güncelleme: 28.02.2020 - 14:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İletişim Başkanı Altun: "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin'le telefon görüşmesinde iki liderin en kısa sürede yüz yüze görüşmeleri kararlaştırıldı."
Kaynak: AA
Etiketler : Fahrettin Altun,
684635 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/684635.aspx
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