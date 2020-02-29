Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar’ın başkenti Doha’da temaslarına başladı. Çavuşoğlu, Doha’da Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani tarafından kabul edildi.
Bakan Çavuşoğlu, Katar Emiri ile görüştü
29.02.2020 - 14:56 | Son Güncelleme: 29.02.2020 - 15:00
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Doha’da Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya geldi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani,
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