Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Katar’ın başkenti Doha’da, Pakistan Dışişleri Bakanı Shah Mehmood Qureshi ile bir araya geldi. Pakistan Dışişleri Bakanı Qureshi, görüşmede ABD ve Taliban arasında imzalanan barış anlaşmasının bölgeye barış ve huzur getirmesini umduğunu belirtirken, Suriye’de şehit olan Türk askerleri için de taziyelerini iletti. Qureshi ayrıca, Türkiye’ye Keşmir sorunundaki yardımlarından dolayı da teşekkürlerini iletti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daha önce İslamabad Parlamentosu'nda yaptığı konuşmada Keşmir konusundaki tutumunu desteklediğini ifade etti.