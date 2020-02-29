Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Katar’ın başkenti Doha’da, Pakistan Dışişleri Bakanı Shah Mehmood Qureshi ile bir araya geldi. Pakistan Dışişleri Bakanı Qureshi, görüşmede ABD ve Taliban arasında imzalanan barış anlaşmasının bölgeye barış ve huzur getirmesini umduğunu belirtirken, Suriye’de şehit olan Türk askerleri için de taziyelerini iletti. Qureshi ayrıca, Türkiye’ye Keşmir sorunundaki yardımlarından dolayı da teşekkürlerini iletti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daha önce İslamabad Parlamentosu'nda yaptığı konuşmada Keşmir konusundaki tutumunu desteklediğini ifade etti.
Bakan Çavuşoğlu, Pakistanlı mevkidaşı Qureshi ile görüştü
29.02.2020 - 23:02 | Son Güncelleme: 29.02.2020 - 23:06
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Doha’da Pakistanlı mevkidaşı Shah Mehmood Qureshi ile bir araya geldi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Bakan Çavuşoğlu,Pakistanlı,mevkidaş,görüşme,
684916 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/684916.aspx
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