Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul milletvekilleriyle buluşmasında önemli açıklamalarda bulundu:

∂ Ülkemizin Suriye’de yürüttüğü mücadelenin anlamını hâlâ kavramayanların bulunduğunu üzüntüyle görüyoruz. ‘Türkiye’nin Suriye’de ne işi var?’ sorusu, aslında ‘Türkiye terör örgütlerine ve kendine düşman bir rejime teslim olmalı’ önerisini bize tavsiye ediyorlar. Bunların yaptığı budur.

∂ Suriye meselesi Türkiye için asla bir macera veya sınırlarını genişletme çabası değildir.

∂ Yaklaşık dört milyon insan rejimin kanlı saldırıları sebebiyle sınırlarımıza doğru harekete geçmiştir. Bir buçuk milyonu şu anda sınırımızdadır. 3,7 milyon Suriyeliyi ülkemizde barındırıyoruz, yeni bir göç dalgasını kaldırabilecek durumda değiliz.

∂ İdlib, ülkemizi köşeye sıkıştırmak ve diğer kazanımlarımızı elimizden almak için kurgulanan, kışkırtılan bir konu olarak önümüze geldi.

∂ (Suriye) Bizim ne petrol ne orada toprak derdimiz var, bir güvenli bölgeyle sınırlarımızı teminat altına almak istiyoruz. Biz oraya Esad’in davetlisi olarak gitmedik. Biz oraya Suriye halkının davetlisi olarak gittik. Suriye halkı “Tamam bu iş bitti” demeden bizim oradan çıkma niyetimiz de yok.

∂ Sayın Putin’e de söyledim. ‘Sizin orada ne işiniz var?’ Eğer siz üs kuracaksanız yine kurun ama orada bizim önümüzden çekilin. Bizi rejimle baş başa bırakın dedim.

∂ Bugün Kamışlı’da, Resulayn’da, Tel Abyad’da, Aynularab’da, Cerablus’ta, Münbiç’te, El Bab’da, İdlib’de vermediğimiz savaşı, Allah göstermesin yarın Şırnak’ta, Mardin’de, Şanlıurfa’da, Gaziantep’te, Hatay’da vermek zorunda kalırız. Çünkü karşımızdaki senaryonun asıl hedefi Suriye değil, Türkiye’dir.

∂ İdlib harekâtımızda önceki gün vermiş olduğumuz 34, daha sonra 36’ya çıktı. Şehitlerimiz inanıyorum ki, bu milletin vatan kılınması mücadelesinin zirve yaptığı noktalardır.

∂ PKK’nın, 1984’te gerçekleştirdiği ilk eyleminden itibaren kendi topraklarımızda 7.500’e yakın güvenlik görevlimiz ile 6.800’e yakın sivil vatandaşımızı kaybettiğimizi unutmayalım. Bugün sadece Suriye’de eğitilmiş ve donatılmış terörist sayısı 40 bin-60 bin arasında ifade ediliyor.

∂ Suriye’de verilen mücadelenin hepimizin geleceği ile ilgili olduğunu herkesin görmesi ve kabul etmesi gerekiyor.

∂ Suriye’de bütün sınır hattımız boyunca 30 kilometre derinliğinde bir güvenli bölgeyi bilfiil oluşturmak için çalışmalarımız devam ediyor.

∂ Rejime de onları destekleyenlere de kararlığımızı göstereceğiz. Yedi kimyasal ürünün olduğu depo, onlar da yine patlatılmıştır. İşin bu noktaya gelmesini asla arzu etmezdik. Ama mademki kendileri bizi buna zorladılar, sonuçlarına da katlanacaklar.

ŞEHİDE SON VAZİFE

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İdlib’de rejim unsurlarının düzenlediği saldırıda şehit olan Uzman Çavuş Emre Baysal’ın İstanbul Pendik’teki cenaze törenine katıldı. Cenazede halka seslenen Erdoğan “Emre şehidimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Şehitlerimiz sevgililer sevgilisi Peygamberimize komşu” dedi. Şehidin cenazesi Sancaktepe Eski Yenidoğan Mezarlığı’na defnedildi.

SINIR KAPILARIMIZI KAPATMAYACAĞIZ

Bize verilen söz neydi? YPG, PYD’yi bunları bu bölgelerden çıkacaklardı. Ne Rusya ne ABD bu sözleri tutabildi, çıkaramadılar.

∂ Ne dedik aylar önce? ‘Eğer bu böyle giderse biz kapıları açmak zorunda kalacağız.’ Rahatsız oldular. İnanmadılar bizim bu söylediğimize. Biz de dün ne yaptık? Kapıları açtık. Şimdi yaklaşık 18 bin oldu kapıları zorlayıp geçenler. Ama herhâlde 25 bin-30 bini bulabilir. Bu kapıları bundan sonraki süreçte de kapatmayacağız.

∂ Türkiye, 2018’de de tarihinin en sinsi saldırılarından birine maruz kaldığı ekonomik sıkıntılarını çözme yolunda kararlı adımlarla ilerliyor. Her gelen veri, toparlanma dönemini geride bırakıp yeniden yükselişe geçtiğimizi tekrar tekrar teyit ediyor.

∂ Türkiye’nin batacağı, biteceği söylenen 2019’u neredeyse yüzde birlik büyümeyle kapatarak şom ağızlılara hak ettikleri dersi verdik.

∂ Diplomaside yalnız mı bırakılıyoruz? Elimizdeki kozları ve imkânları en etkili şekilde kullanarak bunun da üstesinden geleceğiz. İşte bu anlayışla büyük ve güçlü Türkiye’nin inşası yolunda gece gündüz çalışmayı sürdüreceğiz.

∂ Bu yıl için hedeflenen yüzde 5 büyüme oranı hedefinin aşılacağına inanıyorum. Eğer yüzde 6 müjdesini verirsek şaşırmayın. Nitekim uluslararası kuruluşlar da ülkemizin büyüme oranıyla ilgili tahminlerini revize etmeye, yükseltmeye başladı. Yavaş yavaş bizim hedefimize doğru yaklaşıyorlar. Gerçi o kadar güncelledikten sonra herkes tahmin eder.

BÜYÜK BAŞARILARA İMZA ATACAĞIZ

∂ Bizi izlemeye devam etsinler. Bu duygularla milletvekili olarak geçmişten bugüne, ülkemize ve milletimize verdiğiniz hizmetler için şükranlarımı sunuyorum. İnşallah sizlerle birlikte daha çok yol yürüyecek, daha çok işler yapacak, daha çok büyük başarılara birlikte imza atacağız. Tabii bütün mesele, birliğimizin, beraberliğimizin korunmasıdır. Bu birliği, bu beraberliği dağıtmaya çalışanlar her zaman olabilir. Yani bunu ‘Olmaz’ diye bir kenara atmayalım. Her zaman olabilir ama bilesiniz ki, bu dava inşallah bunlardan da etkilenmeyecek, milletin teveccühüyle çok daha güçlenerek yoluna devam edecektir.

KILIÇDAROĞLU ELEŞTİRİSİ

Arama lütfunda bulunmadı

Erdoğan “Gün boyu liderlerle görüşmelerimiz oldu, ana muhalefetin başı hariç. O, arama lütfunda bulunmadı. Neymiş, ben onu arayacakmışım. Ben seni ne arayayım ya, dünya bizi arıyor, sen de bizi ararsın, biz de sana bütün detaylarıyla her şeyi veririz” dedi.

TARİHİ BİR DERS VERECEĞİZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün akşam Twitter hesabından çarpıcı mesajlar paylaştı. Yüz yıl öncesine atıfta bulunan Erdoğan’ın mesajları şöyle: Türkiye, bugünü ve geleceği bakımından tarihî ve hayati bir mücadele içerisindedir. Neticeleri en az yüz yıl önceki kadar büyük olacak bir mücadeleden, ülkemizin ve milletimizin menfaatlerini koruyarak zaferle çıkmak için gece gündüz demeden çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu büyük mücadeleyi verirken, kanlarıyla bu toprakları bize vatan kılan tüm şehitlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet diliyorum. Zulme karşı verdiğimiz hak mücadelesi sonuna kadar devam edecektir. Şehitler tepesi boş değildir, boş kalmayacaktır. Türkiye haklı mücadelesinden hiçbir zaman geri durmayacaktır. Hiçbir şehidinin kanını yerde bırakmayacaktır. Hiçbir ihaneti unutmayacaktır. Milletimiz yanımızda olduğu sürece her zorluğun üstesinden gelecek, ülkemizi köşeye sıkıştıracağını zannedenlere tarihî bir ders vereceğiz.