Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye, İdlib’de Esad rejimine ait unsurları havadan ve karadan teker teker vururken bir taraftan da diplomasi trafiği yürütüyor. 36 Mehmetçiğin şehit olduğu kalleş saldırının ardından Rusya, ABD ve Almanya liderleriyle yoğun telefon diplomasisi yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün de Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, İdlib başta olmak üzere, Suriye krizi, mülteci meselesi, Türkiye-Fransa ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı. Erdoğan, NATO’da ittifak dayanışmasını sadece söylemde değil eylem düzeyinde de açık ve somut bir şekilde görmek istediklerini dile getirdi. Suriye’de rejimin saldırıları durdurulmadığı sürece insani krizin derinleşeceğini belirten Erdoğan, Türkiye’nin Suriye sınırındaki mülteci baskısının tabii olarak Avrupa ile olan sınırlarını da zorlamaya başladığına işaret etti.

Erdoğan, mülteciler konusunda Avrupa Birliği ve üye ülkeler başta olmak üzere uluslararası toplumun yükümlülüklerine riayet etmesi, adil yük ve sorumluluk paylaşımıyla Türkiye’ye destek vermesi gerektiğini vurguladı.

Macron da İdlib’de Türk askerlerine yönelik saldırıların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’a başsağlığı dileklerini iletti ve Türkiye ile dayanışma içinde olduğunu belirtti.

GÖRÜŞME MOSKOVA’DA

Suriye İdlib’de tansiyonun yükselmesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rus lider Vladimir Putin ile ilk yüz yüze görüşmesini 5 Mart’ta Moskova’da gerçekleştirecek. Görüşmede İdlib’teki son durumun ele alınması beklenirken, Moskova ziyaretinde Türkiye heyetinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Millî Savunma Bakanı Hulûsi Akar ve Millî İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan yer alacak. Bu üç ismin, bir gün önceden Moskova’ya gitmesi bekleniyor.