Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin İdlib bölgesindeki caydırıcı operasyonlarının, artık düşman hedef olarak görülen rejim güçleri etkisiz hâle getirilinceye kadar ve ne pahasına olursa olsun sürdürüleceği ifade edilen notta, şunlar kaydedildi: MHP, Türk Silahlı Kuvvetlerince İdlib bağlamında sahada verilen mücadeleyi ve hükûmet tarafından diplomatik yollardan sürdürülen çabaları bütün varlığıyla desteklemektedir. Türk milletinin bekasını ve devletimizin egemenlik haklarını ilgilendiren bu meselenin partiler üstü olduğu unutulmamalı, atılan adımlar MHP teşkilatları ve camiamız tarafından hayat memat meselesi olarak görülmelidir. Şehitlerimiz ve yaralılarımızın olması dolayısıyla yurdun dört yanında infial hâlindeki milletimizin, tepkisini göstermesi tabiidir ancak teşkilat mensuplarımız duygusal tepkileri fırsat bilip kitle psikolojisini kaşıyarak tahriklere yeltenen kötü emelli kişi ve odakların harekete geçebileceği ihtimalini hatırda tutmalıdır. MHP teşkilatları ve mensuplarımız, kalabalıkları kargaşaya sevk eden maksatlı teşebbüslere karşı dikkatli ve müteyakkız olmalı, bu konuda gereken tedbirler titizlikle alınmalıdır. Heyecan ve acıyla izhar edilen haklı tepkiler, sağduyu kumaşına sarılmalıdır. Sosyal medya üzerinden toplumu ümitsizlik ve kaosa sürükleme amacıyla yapılan kara propagandalar ve kışkırtmalara karşı da dikkatli olunmalı, paylaşımların üzerimize düşen hayati sorumluluğun bilinciyle yapılmasına özen gösterilmelidir.