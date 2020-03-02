Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Bahar Kalkanı Harekatı ile sınırlarımızda oluşturulmaya çalışılan terör devletinin ve insani dramın önüne geçeceğiz"
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Bahar Kalkanı Harekatı açıklaması
02.03.2020 - 18:02 | Son Güncelleme: 02.03.2020 - 18:10
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Bahar Kalkanı Harekatı ile sınırlarımızda oluşturulmaya çalışılan terör devletinin ve insani dramın önüne geçeceğiz"
Etiketler : Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay,
685244 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/685244.aspx
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