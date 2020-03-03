Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ortak basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında Avrupa Birliği hakkında sert sözler kullanarak "Size 1 milyar avro göndereceğiz' diyorlar. Siz kimi kandırıyorsunuz? Biz artık bu parayı da istemiyoruz. 40 milyar doları harcayan Türkiye Cumhuriyeti, onların vereceği parayı da bulur" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamaları özetle şöyle:

Hâlihazırda İdlib’de 1,5 milyon insan evlerini terk etmiş ve sınırlarımıza dayanmış vaziyette bekliyor. Maalesef AB üyesi ülkelerin bu konudaki duyarsızlığını da dile getirmek durumunda kaldım. Hâlâ Avrupa ülkeleri yapmış olduğumuz insani yardımın farkında değil. Yük paylaşımına Avrupa bize destek vermezse kapıları açarız diye uyarmıştık. Biz Türkiye ile AB arasında varılan uzlaşı çerçevesinde yer alan taahhütleri yerine getirdik. Hani adil yük ve sorumluluk paylaşımı? Bu yükü biz mi kaldıracağız? Biz zaten 40 milyar doları aşkın harcama yaptık. Adil yük ve sorumluluk paylaşımları beklentimiz ne yazık ki sonuçsuz kaldı. AB, 18 Mart bildirisinin gereklerini tam olarak yerine getirmemiştir.

ONURUMUZLA OYNATMAYIZ

Bu ara görüşüyoruz. 1 milyar avro göndereceğiz diyorlar. Siz kimi kandırıyorsunuz ya! Biz artık bu parayı istemiyoruz. 40 milyar dolar harcayan Türkiye Cumhuriyeti devleti onların vereceği parayı da bulur. Türkiye'nin onuruyla oynamaya kimsenin hak ve yetkisi yoktur. AB hâlâ çifte standart uygulamaya devam ediyor.

SOFYA’YA GİTMİYORUZ

Erdoğan, Sofya'da Bulgaristan ve Yunanistan'ın katılımıyla mülteciler konusunda düzenlenmesi planlanan üçlü zirveyi Yunanistan'ın göçmenlere davranışlarından dolayı reddettiğini belirterek şunları söyledi: "Yunan askerinin bugün 2 kişiyi öldürmesi, bir kişiyi de ağır yaralaması süreci olumsuz etkilemiştir. Bunların uluslararası göç hukukuna da saygıları yok. Bulgaristan’ın bu konuda sağduyulu yaklaşım sergilediğini dile getirmek isterim.

GİDEN MÜLTECİ MİLYONU GEÇER

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve beraberindeki STK temsilcilerini kabulünde yaptığı konuşmada artık tek taraflı fedakârlık döneminin bittiğini belirterek, “Aylar önce kapıları açarız dedim. Ama bunlar hafife aldılar. Şimdi kapıları açınca telefon üstüne telefon geliyor, kapıları kapatın diye. Bitti o iş. Şimdi sınırlarımızı açtığımız saatten beri Avrupa’ya yönelenlerin sayısı 100 bini aştı. Bu sayı yakında milyonlu rakamlarla ifade edilecek. Şimdi hepsi de sınırlarımızı açtığımız için feryat ediyorlar” dedi.

“Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak, bunların bedelini ödeteceğiz” dediklerini hatırlatan Erdoğan, şöyle devam etti: Her bir şehidimize karşılık onlarca rejim unsurunu etkisiz hâle getirerek çok ağır bedeller ödetiyoruz. Daha İdlib şehitlerimizin cenazelerini kaldırmadan, rejime tarihinin en ağır kayıplarını verdirerek ‘Bismillah’ dedik. Şu ana kadar rejimin verdiği insan ve araç-gereç kayıpları, sadece bir başlangıçtır. Yaşananlardan ibret almayanların bizi hâlâ gözlem noktalarımıza saldırmakla tehdit etmeleri, akıllarının başlarına gelmediğine işaret ediyor. Şayet bir an önce Türkiye’nin belirlediği sınırların dışına çıkmazlarsa bir süre sonra omuzlarının üzerinde o başlar da kalmayacak.

Türkiye’nin şu ana kadar Suriye’de ne Rusya’yı ne de İran’ı doğrudan hedef aldığını belirten Erdoğan “Harekâtımızda sadece askerlerimizin kanını döken rejim unsurlarını imha ediyoruz. Bu hassasiyetimize de saygı gösterilmesini bekliyoruz” dedi. Erdoğan, Putin ile gelişmeleri değerlendireceklerini ifade ederek “Temenni ederim ki orada artık ateşkesti veya atılacak diğer adımlardı bunları atar ve bu işi neticeye kavuştururuz” diye konuştu.