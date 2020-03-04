Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İdlib’de yaşananlarla ilgili “Görev düşsün, ihtiyaç olsun besmelemi çeker koşa koşa cepheye gider, mevziiye girerim” dedi. Partisinin TBMM’deki grup toplantısında gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulunan Bahçeli özetle şunları söyledi: Alçak Esad ve ahlaksız destekçileri kanımızı dökmüştür. Kurt kışı geçirir geçirmesine, ama yediği ayazı unutmaz. Bu alçak saldırının içinde Suriye vardır, İran vardır, Rusya vardır, hepsi birden cinayet devriyesine çıkmışlardır. Alınacak intikamımız vardır. İdlib’den geri çekilirsek eninde sonunda Hatay’dan olmamız kaçınılmazdır. Böyle olursa Suriye’deki kaosun Anadolu’ya ithali de mukadderdir. Bu savunmayı yapamazsak Anadolu’yu teslim ederiz.

BU MOSKOF OYUNUDUR

Şimdi de ‘çalınan şehir Hatay’ diye haberler yapılmaktadır. Bu mütecaviz bir Moskof oyunudur. Kim Hatay’a göz dikiyorsa, o gözü oyarız, kim el uzatıyorsa, o eli kökünden keseriz. Hatay’ı tartışmaya açmak, cinayettir. 5 Mart’ta Cumhurbaşkanı’mızla Putin’in yapacağı planlı görüşme çok mühimdir. 27 Şubat’ta rejim uçaklarının arasında bal gibi, buz gibi Rus uçakları da vardı ve ölüm saçmışlardı. Kimi kandırıyorlar? Putin’in varmak istediği yer neresidir?

ESAD’IN FİŞİNİ PUTİN ÇEKECEK

Boğazlardan geçirilen savaş gemilerine verilen ve Türk milletinin hafıza kayıtlarında saklı bulunan simgesel isimlerle neyin mesajı ihsas ve ima edilmiştir? Görmedik sanılmasın. Çalımızı kıranın çalımını bozarız. Esad’ın son kullanım tarihi dolduğunda ilk önce fişini Putin çekecektir.

CHP LİDERİNE: ŞEHİDİ BİLMEZ GAFİL

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu İdlib’deki mücadeleden yine rahatsızdır. Bre vicdansızlar, bir defa olsun şehitlerimizin katillerine tepki gösterin. ‘Şehitler Tepesi boş kalmayacak’ sözünü beceriksizliğin kılıfı olarak görecek kadar küçülen, küçüldükçe milli ve manevi değerlerimizle arasını kapanmayacak ölçüde açan müfsit CHP zihniyeti karşımızdadır. Kılıçdaroğlu diyor ki, ‘Millet İttifakı’nın iktidarında ‘Şehitler Tepesi’ boş kalacaktır’. Şehidi bilmez, tepeden anlamaz, vatanı bilmez, milleti tanımaz. Vay gafil vay… Şehitler Tepesi’ni boş tutan Türkiye’yi boşa düşürür. Bize göre bunun adı vatana ihanetir. “Şehitler Tepesi” boş tutulunca hainler tepemize üşüşür.

SURİYE'Yİ BÖLME ADIMI HELSİNKİ'DE Mİ ATILDI?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında 2018 yılı Temmuz ayında Helsinki’de gerçekleşen görüşmeyi hatırlattı ve “Türkiye ve bölge ülkelerinin aleyhine hangi başlıklarda anlaşıp görüş birliğine vardıkları hâlâ sırdır” dedi. O görüşmede; Rusya ile ABD’nin Suriye’nin geleceği, Kürtler ile nasıl bir Suriye oluşturulacağı konusunda ön anlaşmaya vardıkları, Suriye’nin; Sünni, Nusayri ve Kürtler arasında paylaştırılabileceği konusu üzerinde değerlendirmelerde bulundukları iddia edilmişti. Putin, tartışmaların yoğunlaşması üzerine görüşmenin dökümünün yayınlanmasına karşı olmadığını ve yayınlanabileceğini söylemişti.

ESAD'IN KAFASINA ÇUVALI GEÇİRMELİ

Rusya’nın Astana ve Soçi ilkelerine bağlı kalması gerektiğini söyleyen Bahçeli, “Türkiye’nin 30-35 kilometre derinliğinde bir güvenli bölge oluşturmasına destek verilmelidir. 27 Şubat katliamından dolayı Türkiye’ye özür ve tazminat konusu gündeme getirilmelidir. Esad unsurları gözlem noktalarımızın gerisine çekilmelidir. M-4 ve M-5 kara yollarının kontrolü müştereken sağlanmalıdır. Sığınmacılarla ilgili tedbirlerde her ülke destek vermeli. Yunan Sahil Güvenliği acımasızca şiddet kullanmaktadır. Nereye gitti insani değerler? Rusya ve İran’ın Suriye’deki varlığı gayri meşrudur. Birleşmiş Milletler ve NATO havanda su dövmüştür. Uyarıyorum, Türkiye’nin şakası falan yoktur. İdlib meselesi bir vatan muhafazasına sabitlenmiştir. Rusya ve Suriye Türkiye’nin sabrını daha fazla zorlamamalıdır. Siyaset ve diplomasi başardı başardı, aksi hâlde Türk ordusu soluğu Şam’da almalı, zalim ve canavar Esad’ın kafasına çuvalı geçirmeli, kanlı ve kirli rejime son darbeyi indirmelidir” dedi.