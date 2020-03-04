Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti Meclis grup toplantısı öncesi açıklamalarda bulunan Bakan Akar, şunları söyledi:



''Bu konuda başlangıçtan itibaren vardığımız mutabakatlar var. Onların uygulamasında bazı sorunlarla karşılaşıyoruz. En üst düzeyde bizim görüşlerimiz, önerilerimiz muhatabı sayın Putin’e iletilecek. Bizim amacımız çözümdür. Başlangıçtan itibaren taleplerimizi iletmiş bulunuyoruz. Bu husus bir kez daha sayın Cumhurbaşkanımız tarafından dile getirilmiştir. Akan kanın durması için, bölgeye barışın gelmesi için bu çalışmaları sürekli yapıyoruz.

Sayın Cumhurbaşkanımız da huzurun sağlanması, mutabakata vardığımız konuların gerçekleşmesini dile getiriyor. Bunu bir kez daha Moskova’da dile getirecek. Bizim dileğimiz, umudumuz talebimiz her şeyin görüşmelerle çözülmesi ve olaya siyasi bir çözüm bulunması bizim en samimi dileğimiz.

BAHAR KALKANI HAREKATI

Bahar Kalkanı harekatında planlandığı şekilde devam ediyor. Bir an önce huzurun sağlanması için gayret gösteriyoruz. Mehmetçik görevini büyük bir kahramanlıkla yerine getirmeye devam ediyor.''