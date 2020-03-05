İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Edirne'de yaşanan mülteci hareketliliğini yerinde gözlemlemek için kente geldi. Soylu, helikopter ile Pazarkule-Kastanies sınırında bulunan 'tampon' bölgede keşif uçuşu yaptı.
İçişleri Bakanı Soylu Edirne'de
05.03.2020 - 10:51 | Son Güncelleme: 05.03.2020 - 10:58
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Edirne'de yaşanan mülteci hareketliliğini yerinde gözlemlemek için kente geldi
Etiketler : İçişleri Bakanı Soylu,
685888 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/685888.aspx
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