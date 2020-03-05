Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, İdlib'de rejim unsurları tarafından düzenlenen saldırılarda olan şehit düşen Tuncer, Akman ve Coşkun ile Ağrı Gürbulak Gümrük Müdürlüğü personelini taşıyan zırhlı araca atılan roket nedeniyle şehit olan Kavastan'ın ailelerine başsağlığı mesajı göndererek taziyede bulundu.