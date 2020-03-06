İçişleri Bakanı Soylu açıkladı. Saat 12.10 itibarıyla Türkiye topraklarından ayrılıp Edirne Meriç’ten Yunanistan’a geçen göçmen sayısı; 142.175
İçişleri Bakanı Soylu: Türkiye'den Yunanistan’a geçen göçmen sayısı 142 bin 175 oldu
06.03.2020 - 12:22 | Son Güncelleme: 06.03.2020 - 12:32
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İçişleri Bakanı Soylu açıkladı. Saat 12.10 itibarıyla Türkiye topraklarından ayrılıp Edirne Meriç’ten Yunanistan’a geçen göçmen sayısı; 142.175
Etiketler : soylu,
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