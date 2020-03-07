Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cuma namazını Büyük Çamlıca Camisi’nde kılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, namazının ardından camideki cemaate seslendi. Erdoğan “Şehitler verdik ama en sonunda masaya oturduk ve ateşkes ilanında anlaştık. Duaların kabulüyle bir neticeye vardık. Ayın 15’inden itibaren de bu işin inşallah detayları bu arada konuşulacak” dedi. Erdoğan, vatandaşlardan bir isteğinin olacağını belirterek, şunları söyledi: O da şu; dünyada bir koronavirüs salgını var. Tabii ki şüphesiz ki bizde muanaka, musafaha çok çok önemli sünnettir. Diyanet İşleri Başkanı’mızla da bunları konuştuk. Çünkü çok farklı bir salgın bu. Onun için de tokalaşmak vesaire bunları bu ara yapmayalım, erteleyelim.

MERKEL İLE İNSANLIK DRAMINI KONUŞTU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefonda görüştü. İdlib’de varılan ateşkese değinen Erdoğan, masum sivilleri koruduklarını kaydetti. Yunanistan sınırında yaşanan insanlık dramına da değinen Erdoğan, bu ülkenin uluslararası hukuku ve AB’nin değerlerini ihlal ettiğini belirtti. Türkiye ile AB arasında göç düzenlemesinin işlemediğini ve gözden geçirilmesi gerektiğini kaydeden Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli ile de telefonda görüştü.