Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkan Sözcüsü Barend Leyts, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, Konsey Başkanı Charles Michel ve Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen'in, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile 9 Mart Pazartesi günü akşam saatlerinde görüşme yapacağını duyurdu.
Başkent Brüksel'de gerçekleşecek görüşmede AB-Türkiye ilişkileri, sığınmacılar, güvenlik ve Suriye'deki kriz ile bölgedeki istikrar konularının ele alınacağını belirten Leyts, görüşmenin yerel saatle 18.00'de gerçekleşeceğini kaydetti.