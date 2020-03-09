Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa kapılarına dayanan yüz binlerce insan içindeki kadınlara yapılan eziyetleri, önlerine dikilen tel örgüleri, dövülerek hatta vurularak geri gönderilme çabalarını kimsenin kınadığını işitmediğini söyledi.

KÖLE TİCARETİNDEN BETER

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen “Türkiye’nin Kahraman Kadınları” programında konuşan Erdoğan şunları kaydetti:

“Kadın bedenini şatafatlı ambalajlar altında köle ticaretinden daha beter bir şekilde metalaştıranların, 8 Mart’ı da aynı amaçla kullanmasındaki ironiyi de sizlerin takdirine bırakıyorum. Ağızlarından kadın haklarını düşürmeyenlerin, inançlarına uygun şekilde giyinmek, yaşamak isteyen kadınlara hayat hakkı tanınmaması karşısında sergiledikleri suskunluğu da bu tabloya ilave etmemiz gerekiyor. Kadını insandan bağımsız müstakil bir varlık olarak konumlandırma çabalarının vardığı yer işte burasıdır. Ne zaman ki 8 Mart’ı sadece belirli bir kesimin değil, tüm kadınların meselelerinin konuşulduğu bir tarih haline getirirsek işte o zaman gerçek kadınlar gününe dünyada kavuşmuş olacağız.”

BIRAK MÜLTECİLERİ GİTSİNLER

Günlerdir sığınmacılara zulmeden Yunanistan’a seslenen Erdoğan, “Ey Yunanistan, bu insanlar sende gelip kalmayacak. Senden gelip geçecek ve Avrupa’nın bir başka ülkesine geçecek. Niye rahatsız oluyorsun? Biz size dedik. Bak bu böyle giderse, biz bu kapıları açacağız. Siz inanmadınız. Ey Yunanistan, şimdi sana da sesleniyorum. Sen de kapılarını aç ki açtılar, bu yükten kurtul. Gitsinler Avrupa’nın diğer ülkelerine. Başka bu işin çıkışı yok. Adil bir yük paylaşımı diyorsak, bu adil yük paylaşımına biz de ortak arıyoruz. Şu anda bizde hala 3,5 milyon mülteci var.” dedi. Erdoğan, mülteci krizi konusunda Belçika’da Avrupa Birliği yetkilileri ile bir toplantı yapacağını belirterek, “Yarın(bugün) Belçika’da AB yetkilileri ile bir toplantım var. Orada da bu konuları ele alacağız. Bu yeni ekip ile görüşüyoruz inşallah farklı neticeler elde ederiz.” açıklamalarında bulundu.

BİR MİLYON DAHA ÖLECEKTİ

Suriye’de atılan askeri adımları da değerlendiren Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Türkiye müdahalesi olmasaydı Suriye’de hayatın kaybeden 1 milyon sivil sayısına İdlib’de de bu kadarı katılacaktı. Tek gayemiz ülkemizde yaşayan Suriyeli ile sınırlarımıza dayanan 1.5 milyon İdliblinin güvenli evlerine dönüşünü sağlayacak ortamı tesis etmektir. Bahar Kalkanı Harekâtı bölgemizin sağı ve solundaki yerlerle ilgili verilen sözlerin tutulmaması halinde buraları kendi yöntemlerimizle temizleme hakkımızı saklı tutuyoruz.”

SİZLER ONURLU DURDUNUZ YAVRULAR GELMEYE BAŞLADI

Cumhurbaşkanı, Diyarbakır annelerinin Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı. Düzenlenen etkinlikte bir araya gelen annelere telefonla seslenen Erdoğan şunları söyledi: “Sizler, yavruları kucağından alınmış anneler olarak 6 aydır çile çekiyorsunuz. Sabırla göğüs gerdiniz. Bunun yanında çok ciddi bir direnişi, tarihin kayıtlarına düştünüz. Dünyada insan haklarını savunduğunu söyleyenlerden Diyarbakır’a geleni görmedik ama sizler dik durdunuz, onurlu duruşunuzu devam ettirdiniz. Bu süreç içinde Allah’ın izni ile yavrular teker teker gelmeye başladı.”

KANAL İSTANBUL İHALEYE ÇIKIYOR

Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı-Odayeri Kesimi Açılış Töreni’ndeki konuşmasında ise Kanal İstanbul’un en yakın zamanda ihaleye çıkacağını belirterek şunları kaydetti: “Kanal İstanbul’u ülkemize kazandırmakta kararlıyız. Bugüne kadar 11 farklı üniversite bu projeyi inceledi. Bakanlıklarımız süreci yakından takip ediyor.

Bugün burada Türkiye’nin gurur abidelerinden olan 400 km uzunluğundaki Marmara otoyolunun bir bölümünü daha açıyoruz.

İstanbulumuzun trafik yükünü önemli ölçüde azalttık. Bugün ise Kuzey Marmara otoyolunun Kınalı-Çatalca kesimini sizlerin hizmetinize sunuyoruz.” Cumhurbaşkanı Silivri’de halka hitap ederken de, “Şimdi de Kanal İstanbul’u engellemeye çalışıyorlar. Ey CHP zihniyeti, sizin gücünüz, kuvvetiniz Kanal İstanbul’u engelleyemeyecek, onu da yapacağız” ifadesini kullandı.