Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BATUHAN YAŞAR

BRÜKSEL

Belçika’nın başkenti Brüksel’de AB liderleriyle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin talepleriyle ilgili 5 ayrı dosyayı masaya koydu. Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile üçlü görüşen Erdoğan, vize serbestisi, mülteciler konusunda maliyet paylaşımı, Gümrük Birliği Anlaşması’nın güncellenmesi, AB’ye üyelik müzakerelerinde yeni fasılların açılması ve Suriye’nin kuzeyinde güvenli bir bölge kurulması başlıklarını gündeme getirdi. AB Konseyi binasındaki görüşme basına kapalı gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre Erdoğan görüşmede; 18 Mart 2015’te imzalanan Geri Kabul Anlaşması gündeme getirirken, Anlaşama kapsamında vize serbestisi, mülteciler konusunda maliyet paylaşımı, Gümrük Birliği Anlaşması’nın güncellemesini ve AB’ye üyelik müzakerelerinde yeni fasılların açılması konusunda AB tarafının adım atması gerektiğini vurguladı. Erdoğan ayrıca Suriye’nin kuzeyinde kurulması planlanan ve güvenli bölge konusunda AB ülkelerinin elini taşın altına koyması ve mali yardımda bulunmasını iletti.

Cumhurbaşkanlığı kaynakları, görüşmenin verimli geçtiğini açıkladı. Michel, 18 Mart Mutabakatı’na (Geri Kabul Anlaşması) ilişkin ortak çalışma yapacağız” dedi ve ekledi: "AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 18 Mart Mutabakatı'na ilişkin çalışma yürütecekler."

Eksikleri tamamlama sözü veren Leyen ise Yunanistan’ı “Aşırı güç kullanımı kabul edilemez” diye uyardı. Leyen, "Bugünkü (dünkü) görüşmelerimiz hem AB hem de Türkiye'nin çıkarlarının nasıl korunacağına ilişkin bir yol haritası oluşturmaya odaklandı" açıklamasında bulundu. Toplantının iyi bir başlangıç olduğunu ifade eden Leyen, Türkiye ile AB arasındaki 18 Mart göçmen mutabakatının hâl^å geçerliliğini koruduğunu belirterek, "18 Mart Mutabakatı'nın eksik kalan kısımlarını nasıl tamamlayacağımızı görüştük" diye konuştu.

ERDOĞAN: NATO SAVUNMA DESTEĞİ SÖZÜNÜ TUTMALI

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye'nin Avrupa Birliği Daimi Temsilciliğindeki görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Görüşmede öncelikle Suriye'deki durumu ele aldıklarını bildiren Erdoğan, şunları söyledi: Konsey toplantısında NATO'dan ve müttefiklerimizden talep ettiğimiz ilave desteğin bir an önce sağlanmasının önemini vurguladım. Türkiye'nin Suriye sınırı aynı zamanda NATO'nun güneydoğu sınırıdır. Suriye kaynaklı kriz, güvenlik ve insani boyutlarıyla bölgemizi hatta Avrupa'nın tamamını tehdit eder durumdadır.

Hiçbir Avrupa ülkesinin Suriye'deki çatışmalara ve insani drama kayıtsız kalma lüksü yoktur. Suriye meselesinde çabalarımızı her zamankinden daha fazla artırmalıyız. Türkiye tam 9 yıldır Suriye kaynaklı tehdit ve tehlikelerle mücadele ediyor. DEAŞ'la göğüs göğüse çarpışan ve bu uğurda şehitler veren tek NATO ülkesiyiz. Ayrıca 3,6 milyon Suriyeli sığınmacıya ev sahipliği yapıyoruz. NATO, ittifak dayanışmasını net bir şekilde göstermesi gereken kritik bir dönemin içindedir. NATO'dan taleplerimizin önemli bir kısmı 2012 ve 2015 yıllarında alınan kararlar temelinde, Türkiye'nin savunmasını desteklemeye yönelik tedbirlerin tam manasıyla uygulanmasına ilişkindir.

Sayın Genel Sekreter'e ayrıca düzensiz göç konusunda değerlendirmelerimizi aktardım. Bir müttefik ve komşu ülkenin, düzensiz göç dalgasının müsebbibi olarak Türkiye'yi işaret etmesi akıl ve izan dışıdır.