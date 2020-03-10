Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Arnavutluk'un Ankara Büyükelçisi Kastriot Ribo, Moldova'nın Ankara Büyükelçisi Dmitri Croitor ve Brezilya'nın Ankara Büyükelçisi Carlos Martins Ceglia, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güven mektubu sundu. Büyükelçi Ribo’nun güven mektubu taktim ettiği esnada elini uzatarak tokalaşmak istemesi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Corona” diyerek elini kalbinin üzerine koyup selam verdi.

Büyükelçilik mensuplarının taktimi ve hatıra fotoğrafı çekiminin ardından tören sona erdi.