Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Arnavutluk'un Ankara Büyükelçisi Kastriot Ribo, Moldova'nın Ankara Büyükelçisi Dmitri Croitor ve Brezilya'nın Ankara Büyükelçisi Carlos Martins Ceglia, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güven mektubu sundu. Büyükelçi Ribo’nun güven mektubu taktim ettiği esnada elini uzatarak tokalaşmak istemesi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Corona” diyerek elini kalbinin üzerine koyup selam verdi.
Büyükelçilik mensuplarının taktimi ve hatıra fotoğrafı çekiminin ardından tören sona erdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Arnavutluk, Moldova ve Brezilya Büyükelçilerini kabul etti
10.03.2020 - 14:47 | Son Güncelleme: 10.03.2020 - 15:47
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk'un Ankara Büyükelçisi Kastriot Ribo'yu, Moldova'nın Ankara Büyükelçisi Dmitri Croitor'u ve Brezilya'nın Ankara Büyükelçisi Carlos Martins Ceglia'yı kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Arnavutluk'un Ankara Büyükelçisi Kastriot Ribo, Moldova'nın Ankara Büyükelçisi Dmitri Croitor ve Brezilya'nın Ankara Büyükelçisi Carlos Martins Ceglia, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güven mektubu sundu. Büyükelçi Ribo’nun güven mektubu taktim ettiği esnada elini uzatarak tokalaşmak istemesi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Corona” diyerek elini kalbinin üzerine koyup selam verdi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Cumhurbaşkanı Erdoğan,Arnavutluk Büyükelçisi Kastriot Ribo,
687075 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/687075.aspx
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