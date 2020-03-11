Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu, Türk SİHA’larının bütün dünyada nam saldığını söyledi. Çavuşoğlu, AA Editör Masası’nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Türk ve Rus yetkililerin temas hâlinde olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu “Rejim ilerlemeye çalışırsa ne olacak? Rejim ateşkese uymazsa, bunu da Moskova’da net şekilde ortaya koyduk, bugüne kadar kahraman ordumuz ne yaptıysa onu yaparız. SİHA’larımız bugüne kadar rejim unsurlarını nasıl yok ettiyse, orada uçaklarmış, helikopterlermiş, tanklarmış, hava savunma sistemi ya da karıştırıcı ne varsa, kimyasal silahların ya da varil bombalarının yapıldığı tesislerin yok edilmesi dâhil ne gerekiyorsa onu yaparız. SİHA’larımız tüm dünyada nam saldı. Herkes bizim SİHA’larımızı konuşuyor. Tüm dünyadaki yankısını görüyoruz. Eskiden bunları almak için başkalarına yalvarıyorduk. Ama şimdi herkes Türk SİHA’larını almak için sıraya giriyor” dedi.