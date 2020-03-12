Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Partisinin sloganının “Biz hazırız” olarak belirlendiğini ifade eden Babacan “Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi’nin Türkiye için doğru bir tercih olmadığına inanıyoruz, ancak 2017 öncesindeki parlamenter sistemin de esaslı sorunları bulunuyordu” diyerek şunları ekledi: “Bu sebeple, cumhurbaşkanının ağırlıklı olarak temsili yetkilere sahip olduğu, güçlü bir parlamenter sisteme geçilmesi gerektiğine inanıyoruz.”

“Ekonomi alanındaki en önemli önceliğimiz, başta gençler ve kadınlarda olmak üzere işsizlik sorunuyla mücadele etmektir” ifadesini kullanan Babacan, sözlerini “Zaman Türkiye için sorumluluk alma zamanı” diyerek tamamladı.

Törene, eski bakanlar Selma Aliye Kavaf ve Nihat Ergün de katıldı.