AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş TGRT Haber'de konuşuyor...
Kurtulmuş'un konuşmasından satırbaşları;
-Türkiye virüse karşı etkili önlem aldı
-Virüsle ilgili her türlü tedbiri alacağız
-Fırsatçıların yaptığı ahlaksızlıktır
-Türkiye bir daha IMF'ye muhtaç olmayacak
-Virüsle ilgili bir sürü komplo teorisi var
-Virüs sonrası dünya ekonomisi değişebilir
-İdlib'de ne yaptığımızı çok iyi biliyoruz, Suriye'nin toprak bütünlüğünden yanayız
-Suriye'nin toprağında, petrolünde gözümüz yok
-3-4-5 Nisan'daki AK Parti kampı koronavirüsten dolayı iptal edildi. AK Parti kampı Ramazan'dan sonra yapılacak
-Türkiye milli eksenini tahkşm etmeye çalışıyor
-Türkiye kendi uçak ve füzelerini yapacak
-ABD F-35'i siyasal koz olarak kullanıyor
-Batı mülteci konusunda sınıfta kaldı
-4 milyon yakın mülteciye kucak açtık
-Doğu Akdeniz'de dengeleri bozduk
-CHP yapılan her şeye itiraz ediyor
-CHP'li Özkoç'la ilgili fezleke süreci işliyor