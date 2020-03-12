Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş TGRT Haber'de konuşuyor...

Kurtulmuş'un konuşmasından satırbaşları;

-Türkiye virüse karşı etkili önlem aldı

-Virüsle ilgili her türlü tedbiri alacağız

-Fırsatçıların yaptığı ahlaksızlıktır

-Türkiye bir daha IMF'ye muhtaç olmayacak

-Virüsle ilgili bir sürü komplo teorisi var

-Virüs sonrası dünya ekonomisi değişebilir

-İdlib'de ne yaptığımızı çok iyi biliyoruz, Suriye'nin toprak bütünlüğünden yanayız

-Suriye'nin toprağında, petrolünde gözümüz yok

-3-4-5 Nisan'daki AK Parti kampı koronavirüsten dolayı iptal edildi. AK Parti kampı Ramazan'dan sonra yapılacak

-Türkiye milli eksenini tahkşm etmeye çalışıyor

-Türkiye kendi uçak ve füzelerini yapacak

-ABD F-35'i siyasal koz olarak kullanıyor

-Batı mülteci konusunda sınıfta kaldı

-4 milyon yakın mülteciye kucak açtık

-Doğu Akdeniz'de dengeleri bozduk

-CHP yapılan her şeye itiraz ediyor

-CHP'li Özkoç'la ilgili fezleke süreci işliyor