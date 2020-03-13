Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Burdur programı ileri bir tarihe ertelendi. Burdur Valiliğinden konuyla ilgili yapılan açıklamada "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın 13 Mart Cuma günü İlimize gerçekleştireceği ziyaret programı ileri bir tarihe ertelenmiştir. " denildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Burdur programı ertelendi
13.03.2020 - 09:33 | Son Güncelleme: 13.03.2020 - 09:35
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Burdur programı ileri bir tarihe ertelendi. Burdur Valiliğinden konuyla ilgili yapılan açıklamada "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın 13 Mart Cuma günü İlimize gerçekleştireceği ziyaret programı ileri bir tarihe ertelenmiştir. " denildi.
Etiketler : Cumhurbaşkanı Erdoğan,
687668 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/687668.aspx
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