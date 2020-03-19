MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Hükümetin alacağı her kararın arkasında duracağımızı, üzerimize ne düşüyorsa yerine getireceğimizi bu vesileyle ifade etmek boyun borcudur."
MHP Lideri Bahçeli'de koronavirüs açıklaması
19.03.2020 - 15:44 | Son Güncelleme: 19.03.2020 - 15:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Hükümetin alacağı her kararın arkasında duracağımızı, üzerimize ne düşüyorsa yerine getireceğimizi bu vesileyle ifade etmek boyun borcudur."
Etiketler : MHP Lideri Bahçeli,
689247 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/689247.aspx
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