Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı televizyon programında gündemi değerlendirdi. Soylu, çok tartışılan ‘Sokağa çıkma yasağı geliyor’ iddialarına yönelik “Tam sosyal izolasyon her zaman gündemimizde. Bugünkü tedbirlerle karşılayamazsak, bunu yapabiliriz. Burada bir tereddüt yok” dedi. ‘Türkiye sosyal izolasyona uyuyor mu?’ sorusuna Soylu “Ters bir şey söyleyeceğim belki ama... Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde sıkıntı var. Ankara, İstanbul ve İzmir’de şehir çekilmiş durumda” diye cevap verdi.

pazarlar kapanmayacak

“Türkiye’de şu an hayatın %80’i durmuş” ifadelerini kullanan Soylu özetle şöyle konuştu:

¥ Şehirler arası otobüs seferlerinin tamamen durdurulması konusunda eğer ihtiyaç duyulursa bunu yapabileceğimizi arkadaşlarla konuştuk.

¥ Pazarlarla ilgili bir tedbirler üzerinde çalışıyoruz. Pazarı yasaklamayacağız ama tedbirleri arttıracağız. Sosyal izolasyon için elimizden ne geliyorsa gerçekleştireceğiz.

¥ Stokçulara karşı mecburiyet sebebiyle bir çağrıda bulunduk. Tüm maske üretici firmalara, kaçakçılık şubesi ekipleri gitti, uyarıları yaptı. 12 saat sonra tebligatları ortaya koydular. 20-21 diye başlamıştık. 69 firma ile anlaşma imzaladık.

ÖRNEK ÜLKEYİZ

¥ Fahiş fiyatlarla ilgili çalışmalarımız da sürüyor. Şu ana kadar 113 ürün tespit edildi. Vatandaşlarımız nereye bildirirlerse bildirsinler, fırsatçıların tepesindeyiz.

¥ (Vefa Destek Sistemi) Biz 65 yaş üzerine ‘Siz evinizden çıkmayın’ dediğimizde, bu büyüklerimizin taleplerini karşılamak mecburiyetindeyiz. Türkiye’den başka bunu yapan yok. Almanya’da gönüllüler ile yapılıyor bu iş. Şu ana kadar 360 bin talep geldi, 320 bin talep karşılandı. Her gün 100-150 bin talebi karşılıyoruz.

¥ İmamlar ve öğretmenlerden de faydalanıyoruz, devreye alındılar. Okul müdürlerimiz ve bir kısım öğretmenlerimizden de istifade ediliyor. Topyekûn sahadayız, seferberlik içerisindeyiz.

¥ Bu süreçte provokatif paylaşımlar da sürüyor. 2.551 provokatif hesap tespit edildi. 449’una işlem yapıldı. Diğerlerine de işlem yapılmaya devam edilecek. Yüzde 70 FETÖ, PKK hesaplar... Bu hesapların büyük bir bölümü yurt dışı hesaplar. WhatsApp gruplarını kullananları söylüyorum, iletişim yapanlara, vatandaşlarımıza yalvararak söylüyorum. Vatandaş otobüs durağı önünde kendini yere atıyor, öteki çekiyor. ‘Koronavirüsten öldü’ diyor. Para almak için yapıyor. Ya da bir kadın... ‘Ben koronavirüs oldum’ diyor... Hemen müdahale ettim. Kadın kronik hasta çıktı. Bütün bunları açıklamamıza rağmen, paylaşmamıza rağmen, provokasyonunu yapanlara rağmen asılsız paylaşımlar var.

¥ (‘Umreden gelenlere geç müdahale edildi’ iddiası) Suudi Arabistan dünyaya da bize de bir vaka bildirmedi. Umreden insanlar geldiler. Vaka ne zaman çıktı, Sağlık Bakanı’mız harekete geçti ve ‘Bunları yurtlara alıyoruz’ dedi. Bazı ülkeler bunları saklıyor ve paylaşmıyorsa bizim yapacağımız onların resmî bilgilerini vermek.