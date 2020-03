Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünyanın tamamını etkisi altına alan Covid-19 hastalığının giderek yaygınlaştığını ve giderek daha çok can aldığını belirterek "Rehavete kapılmayacağız. Karşımızdaki tehdit çok ciddidir. Paniğe asla kapılmayacağız. Çünkü bu tehdide karşı sağlam bir mücadele yürütüyoruz. Tedbirleri titizlikle uyguladığımızda inşallah en kısa sürede bu meselenin üstesinden gelebileceğimizi görüyoruz. Yeter ki hep birlikte kurallara uyalım, ikazlara kulak verelim" dedi.

Canlı yayında millete seslenen Erdoğan, vatandaşların günlük hayatlarını huzurla sürdürebilmeleri için tüm bakanlıkların ve kurumların seferberlik ruhuyla çalıştığını söyled. Kabine toplantılarının her hafta telekonferansla yapılacağını dile getiren Erdoğan, tüm çalışmaların şeffaf şekilde yürütüldüğünü belirterek şunları kaydetti: "Bilim Kurulumuzun tavsiyeleri doğrultusunda sürekli ilave tedbirler alıyoruz. Tedbirlerin ne kadar süreceğini halkımızın uygulamadaki kararlılığı belirleyecektir. Belirlenen kurallara ne kadar sıkı riayet edersek bu cendereden o kadar çabuk çıkarız. Attığımız her adımda kamu düzeninin korunması, sağlık sisteminin etkin şekilde işletilmesi, gıda, sağlık, temizlik tedarik zincirinin ayakta tutulması, sosyal mesafenin ve izolasyonun sağlanması hususlarını özellikle gözetiyoruz. Bugüne kadar tüm alanlarda alınan tedbirlerin gerisinde hep bu amaç vardır."

İŞTE MADDE MADDE YENİ TEDBİRLER

Bugün Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda aldıkları yeni tedbir paketini hayata geçirmeyi kararlaştırdıklarını belirten Erdoğan, hepsinin de milletin sağlığı, huzuru, güvenliği ve geleceği için uygulanacak bu tedbirleri maddeler halinde şöyle sıraladı:

¥ Şehirlerarası seyahatler bundan böyle valilik iznine bağlanmıştır.

¥ Kamuda olduğu gibi özel sektörde de minimum personelle esnek çalışma sistemine geçilecektir.

¥ Toplu taşıma araçlarında seyrek oturma düzeni uygulanacaktır.

¥ Piknik alanları, ormanlar, ören yerleri gibi alanlar hafta sonları kapalı olacak, hafta içi de buralarda hiçbir şekilde toplu olarak bir arada bulunulamayacaktır.

¥ Askerlerimiz 14 gün karantina kuralına uygun şekilde kontrollü olarak celp ve terhis uygulamasına tabi tutulacaktır.

¥ Yurt dışı uçuşlar tamamen sona erdirilmiştir.

¥ Tüm illerimizde valilerimizin başkanlığında pandemi kurulu oluşturularak alınan tedbirlerin takibi yapılacak, gerektiğinde o şehre mahsus ilave tedbirler de yine burada kararlaştırılacaktır.

¥ Bu tedbirlerin başta İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli gibi büyükşehirlerimiz olmak üzere 30 büyükşehirimizin tamamında titizlikle uygulanması kararı uygulamaya geçmiştir.