MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı olarak Milli Dayanışma Kampanyası’na beş (5) maaşımla katılıyorum. İnşallah bu günleri atlatacağız, inanç birliği yaparak, ortak akıl ve irade paydasında buluşarak huzurlu ve güvenli yarınlara beraberce ulaşacağız."
MHP Genel Başkanı Bahçeli: 5 maaşımı bağışlıyorum
30.03.2020 - 22:00 | Son Güncelleme: 30.03.2020 - 22:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı olarak Milli Dayanışma Kampanyası’na beş (5) maaşımla katılıyorum. İnşallah bu günleri atlatacağız, inanç birliği yaparak, ortak akıl ve irade paydasında buluşarak huzurlu ve güvenli yarınlara beraberce ulaşacağız."
Etiketler : MHP Genel Başkanı Bahçeli,
692476 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/692476.aspx
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