Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MHP Genel Başkanı Bahçeli:"Hakikaten dünya asla eski dünya olmayacaktır. Yeni tip Koronavirüs’ten önceki hayatla, sonraki hayat; geçmişteki alışkanlıklarla muhatap kalacağımız yeni dönem hem içerik, hem ilerleyiş, hem de irade bakımından benzerlik taşımayacaktır. Artık mevzubahis insan bekasıdır."