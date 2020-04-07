MHP Genel Başkanı Bahçeli:"Hakikaten dünya asla eski dünya olmayacaktır. Yeni tip Koronavirüs’ten önceki hayatla, sonraki hayat; geçmişteki alışkanlıklarla muhatap kalacağımız yeni dönem hem içerik, hem ilerleyiş, hem de irade bakımından benzerlik taşımayacaktır. Artık mevzubahis insan bekasıdır."
Bahçeli: Dünya asla eski dünya olmayacaktır
07.04.2020 - 17:50 | Son Güncelleme: 07.04.2020 - 17:52
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MHP Genel Başkanı Bahçeli:"Hakikaten dünya asla eski dünya olmayacaktır. Yeni tip Koronavirüs’ten önceki hayatla, sonraki hayat; geçmişteki alışkanlıklarla muhatap kalacağımız yeni dönem hem içerik, hem ilerleyiş, hem de irade bakımından benzerlik taşımayacaktır. Artık mevzubahis insan bekasıdır."
Kaynak: İHA
Etiketler : MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli,
694628 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/694628.aspx
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