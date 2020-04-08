Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “AB Genişleme Komiseri Oliver Varhelyi ile görüştük. AB üyesi ülkeler ile aday ülkeler Covid-19’la ortak mücadele etmeli. Sağlık, ticaret ve ulaştırma konularında Türkiye ile AB arasındaki işbirliğini arttırmalıyız” dedi.
Bakan Çavuşoğlu, AB Genişleme Komiseri Varhelyi ile görüştü
08.04.2020 - 23:13 | Son Güncelleme: 08.04.2020 - 23:15
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB Genişleme Komiseri Oliver Varhelyi ile görüştü.
Kaynak: İHA
Etiketler : Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,AB Genişleme Komseri Varhelyi,
694970 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/694970.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER