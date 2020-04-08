Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “AB Genişleme Komiseri Oliver Varhelyi ile görüştük. AB üyesi ülkeler ile aday ülkeler Covid-19’la ortak mücadele etmeli. Sağlık, ticaret ve ulaştırma konularında Türkiye ile AB arasındaki işbirliğini arttırmalıyız” dedi.