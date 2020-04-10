Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vucic’e oğlunun korona virüse yakalanması dolayısıyla şifa dileklerini iletti. Görüşmede, Covid-19 ile mücadelede iş birliği konuları, ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ile telefonda görüştü
10.04.2020 - 22:29 | Son Güncelleme: 10.04.2020 - 22:41
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile telefonda görüştü.
Kaynak: AA / İHA
Etiketler : Cumhurbaşkanı Erdoğan,Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic,
695594 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/695594.aspx
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