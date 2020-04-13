Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, cuma gecesi büyükşehirlerde yaşanan izdihamdan dolayı bakanlık görevinden ayrıldığını açıkladı. Soylu, yaptığı yazılı açıklamada “Ortaya çıkan görüntüler, mükemmel yönetilen bu süreçle uyuşmadı. Yaşadığım onca tecrübe, sorumluluk kısmı üzerimizde olan bu olayda, böyle görüntülere yol açmamalıydı. İyi niyetle, hafta sonunda salgını ve bulaşı bir nebze durdurabilmek adına atılan bir adımdı. Hiçbir zaman zarar vermek istemediğim aziz milletimiz, hayatımın sonuna kadar da sadık olacağım Sayın Cumhurbaşkanım beni bağışlasın. Onurla yürüttüğüm İçişleri Bakanlığı görevimden ayrılıyorum" ifadelerini kullandı.

Soylu’nun açıklamasının ardından sosyal medyada vatandaşlar Soylu’nun göreve devam etmesi için kampanya başlattı, istifanın kabul edilmemesi için Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çağrı yapıldı.

Her defasında hedef aldıkları Soylu’nun, istifa açıklaması üzerine birbirlerini tebrik eden FETÖ’cüler ve PKK yandaşları ise bayram havası içine girdi. Ancak teröristlerin sevincini kursaklarında bırakan açıklama gecikmedi.

ERDOĞAN ‘YOLA DEVAM’ DEDİ

Soylu’nun istifa açıklaması hakkında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı geceyarısı açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı: 15 Temmuz darbe girişiminin hemen arkasından İçişleri Bakanlığı görevine getirilen sayın Süleyman Soylu, bugüne kadar başarılı çalışmalarıyla milletimizin takdirini kazanmıştır. Terör örgütlerinin ülkemizdeki eylem kapasitelerinin önemli ölçüde azaltılmasında Sayın Bakanımızın yürüttüğü kararlı mücadelenin büyük payı vardır. Aynı şekilde deprem gibi doğal afetlerin ardından yapılan çalışmalarda da, İçişleri Bakanımız sürekli sahada olarak güçlü bir koordinasyon gerçekleştirmiştir. Koronavirüs salgınının sağlık hizmetleri, gıda tedariki ve kamu güvenliği boyutu da bulunduğu bir gerçektir. İçişleri Bakanımız, bir ayı aşkın süredir yürüttüğü başarılı çalışmalarıyla, bu süreçte ülkemizde kamu güvenliği konusunda hiçbir sıkıntı çekilmemesini temin etmiştir. Sayın Bakanımız istifa talebini sayın Cumhurbaşkanımıza sunmuş, Cumhurbaşkanımız bu talebi uygun bulmadığını kendisine ifade etmiştir. İçişleri Bakanımızın istifası kabul edilmemiştir, kendisi görevine devam edecektir.

BAHÇELİ: BAŞARISI ORTADA

MHP lideri Devlet Bahçeli, Twitter’dan yaptığı açıklamada “MHP, istifanın kabul edilmemesinden ziyadesiyle memnundur. Sayın Soylu, azimli, inançlı, dirayetli ve mücadeleci kişiliğiyle Türkiye'nin en hassas döneminde bakanlık görevini başarıyla yerine getirmiştir” dedi.