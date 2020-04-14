Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, İstanbul Tarabya’daki Huber Köşkü’nde toplandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3 saat süren toplantının ardından başta koronavirüsle mücadele olmak üzere önemli mesajlar verdi. Erdoğan özetle şunları söyledi:

* Hastaların tespitinden tedavisine kadar her konuda iyi durumdayız. Hastane, yoğun bakım yatağı, doktor ve yardımcı personel, malzeme, araç-gereç, ilaç gibi hususlarda hiçbir eksiğimiz yoktur.

* Hastalığın seyrinde tedavi için kullanılan kimi ilaçların hem hammaddesi alınarak ülkemizde üretimi hem de tablet olarak temini hususunda da sıkıntı yaşamıyoruz.

* Salgının kontrol altına alınması konusunda da önemli ilerlemeler kaydettik. Günlük ve toplam test sayısında dünya sıralamasında en başlardaki grupta yer alıyoruz.

* 17 Nisan Cuma gecesi saat 24.00’ten 19 Nisan Pazar gecesi saat 24.00’e kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacağını, şimdiden tüm vatandaşlarımıza duyurmak istiyorum.

* Yasağın açıklandığı ilk saatlerde kimi yerlerde yaşanan gereksiz kargaşanın bir daha tekrar etmemesi için gereken tedbirleri alacağız.

SOYLU ÇOK BAŞARILI

* (Cuma gecesi yaşanan kargaşa): İçişleri Bakanımızın (Süleyman Soylu) bu konudaki sorumluluğunu üstlenerek gösterdiği hassasiyeti takdirle karşıladık. Ancak istifasını kabul etmeyerek kendisinden görevini sürdürmesini istedim. Terörle mücadele, tabii afetler sonrası yürütülen çalışmalar ve son olarak koronavirüs salgınında kamu güvenliğini sağlamadaki başarılarına yakinen şahit olduğum Sayın Bakanımız görevine devam ediyor.

* Dünyada hem salgının düzeyi hem de alınan tedbirler konusunda Türkiye kadar şeffaf davranan pek az ülke vardır. ‘Kararlar yetkisiz kurullarda mı alınıyor?’ gibi sorularla bu şeffaflığı bozmaya çalışanların amacı, bozgunculuk yapmaktır.

ÖZEL BANKALARA ELEŞTİRİ

* Kamu olarak tüm sektörleri desteklemek için tüm imkânlarımızı seferber ederken, maalesef özel bankalar bu süreçte hiç de iyi bir imtihan vermiyorlar. Ülkemizin ve milletimizin içinden geçtiği bu zor dönemde, özel bankaların da üzerlerine düşenleri yapmasını bekliyoruz.

* Bir süre daha sabredeceğiz. Ondan sonra inşallah hep birlikte feraha kavuşacağız. Gün, birlik olma, dayanışma, yardımlaşma, kardeş olduğumuzu dünyaya gösterme günüdür.