Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İkili ilişkilerin ele alındığı görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin Etiyopya’ya desteğinin korona virüsle mücadele kapsamında da süreceğini ifade etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Etiyopya Başbakanı ile telefonda görüştü
14.04.2020 - 21:04 | Son Güncelleme: 14.04.2020 - 21:06
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali,
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