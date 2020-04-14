Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İkili ilişkilerin ele alındığı görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin Etiyopya’ya desteğinin korona virüsle mücadele kapsamında da süreceğini ifade etti.