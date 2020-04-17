Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede, koronavirüsle mücadelede iş birliği başta olmak üzere ikili ilişkiler ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya Başbakanı Abe ile telefonda görüştü
17.04.2020 - 16:21 | Son Güncelleme: 17.04.2020 - 16:36
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Kaynak: AA
Etiketler : cumhurbaşkanı,recep tayyip erdoğan,Şinzo Abe,
697319 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/697319.aspx
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