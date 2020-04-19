Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında gerçekleşen telefon görüşmesine ilişkin basın açıklaması:

“Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında bu akşam bir telefon görüşmesi gerçekleşmiştir.

Görüşmede ikili meselelerin yanı sıra bölgesel gelişmeler ele alınmıştır.

İki lider, NATO müttefikliğinin gerektirdiği dayanışma ruhunun gereği olarak, Koronavirüs salgınının kamu sağlığı ve ekonomilerimize oluşturduğu tehdide karşı yakın işbirliklerini sürdürme noktasında mutabık kalmışlardır.