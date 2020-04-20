MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Şayet virüs Çin’in siyasi gayelerine hizmet maksadıyla imal edilmişse bu durumun çok vahim ve trajik sonuçları olabilecektir. " açıklamasında bulundu.
Devlet Bahçeli: Virüs Çin'e hizmet maksadıyla imal edilmişse çok vahim ve trajik sonuçları olabilecektir
20.04.2020 - 15:35 | Son Güncelleme: 20.04.2020 - 15:50
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Şayet virüs Çin’in siyasi gayelerine hizmet maksadıyla imal edilmişse bu durumun çok vahim ve trajik sonuçları olabilecektir. " açıklamasında bulundu.
Etiketler : MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli,
698020 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/698020.aspx
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