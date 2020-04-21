Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çin'in laboratuvar çalışmalarıyla yeni tip koronavirüsü yaydığı iddiaları ve isnatlarının çok sık dillendirilmeye başlandığını hatırlatan Bahçeli, "Çin'in aleyhine iddialar doğru çıkarsa dünyanın topyekûn yeni bir cepheleşmenin, kanlı bir hesaplaşmanın içine düşmesi kaçınılmaz olabilecektir" dedi.

Türkiye'nin yeni tip koronavirüsle her cephede mücadele ettiğini belirten Bahçeli, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Hastalığın yayılması, hükûmetin zora girmesi, Türkiye'nin tökezlemesi için tüm imkânlarıyla seferber olan, âdeta ayin turuna çıkan içimizdeki habis emelli kimliksiz ve kötürümlerin neye ve kime hizmet ettiklerini aziz milletimiz çok iyi bilmektedir. Covid-19'a karşı hükümet bütün imkân ve kabiliyetiyle ayağa kalkmışken, CHP Genel Başkanı'nın iki de bir pişmiş aşa su katma arayışı, dönen tekere çomak sokma arzusu tam bir akıl tutulmasıdır " MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, infaz düzenlemesiyle ilgili kanunun görüşülmesi sırasında muhalefetin tutumunu eleştirirerek, "FETÖ'cülerin ve PKK'lıların infaz düzenlemesi kapsamına alınmaması CHP'yi, İP'i, HDP'yi çılgına çevirmiştir. TBMM'nin saygınlığına gölge düşürmek için sıraya girenlerin, Türk milletine ve Türkiye'ye ihanet edenleri cezaevinden çıkarmak için gece gündüz demeden çabalamaları rezaletin ve melanetin daniskasıdır" ifadesini kullandı.

MHP lideri, Türkiye'nin Covid-19 ile ilgili badireyi en geç ramazan ayının sonuna kadar atlatacağına inandığını belirterek Türkiye'nin salgın dönemini en az hasarla, hızlı bir şekilde aşacağını, yaraların da milli birlik ruhuyla sarılacağını kaydetti.