Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

∂ Milletimizin çok büyük bir bölümünün açıklanan tedbirlere uyması sayesinde salgının felaket düzeyine ulaşmasının önüne geçtik. Hastanelerimizde olağanüstü bir yoğunluk yaşanmıyor.

∂ Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulamasını tarım, sağlık ve gıda hizmetleriyle temel üretim faaliyetlerini aksatmayacak şekilde bir süre daha devam ettireceğiz.

∂ 23-24-25-26 Nisan tarihleri arasında günlük hayata etkisini en az düzeyde tutacak şekilde yine 31 ilimizde sokağa çıkma sınırlandırması yapmayı planlıyoruz.

∂ Koronavirüs salgınının önüne geçmek için aldığımız tedbirlerin meyvelerini toplamaya başladık. Amacımız tedbirleri en titiz şekilde uygulayarak, salgının seyrini ülkemizin Ramazan Bayramı sonrası normale dönüşüne imkân sağlayacak seviyeye indirmiş olmaktır.

∂ Bazı adımları bayram öncesi de atmaya başlayabiliriz. Tüm sektörlerin buna göre hazırlıklarını yapmalarında fayda görüyoruz.

∂ Elimizde epeyce bir stoku bulunan kritik ilaçların üretimine yerli firmalarımız da başladı.

∂ Savunma sanayisinde gerçekleştirdiğimiz büyük atılımı tıbbi cihaz ve ilaç başta olmak üzere kritik tüm alanlarda sürdüreceğiz.

CHP’Lİ BELEDİYELERE TEPKİ

∂ Cumhurbaşkanlığını, bakanlıkları, valiliği hiçe sayarak kendi başlarına yardım toplamaya, ekmek dağıtmaya, hastane kurmaya, benzeri işler yapmaya kalkıyorlar. Asli işlerini yürütemeyen CHP’li belediyelerin ısrarla ve salgınla mücadele kurallarını hiçe sayarak giriştikleri bu tür faaliyetlerin amacı halka hizmet vermek değil, şov yapmaktır.

∂ Geçmişte Türkiye’nin terör örgütleri ile mücadelesini akamete uğratmak, sınırlarını koruma gayretini kırmak, ekonomisini yıkmak için uğraşmışlardı. Şimdi de maalesef salgın hastalıkla mücadele için alınan tedbirleri sabote etmeye çalışıyorlar. Devlet kuralları uygulayarak yardımları tek hesapta toplayınca da ‘paramıza el konuldu’ yalanına sarıldılar.

500 MİLYON LİRA EK KAYNAK

∂ Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere 500 milyon lirayı aşkın ilave kaynak sağladık. Ayrıca 81 vilayetimizin tamamında 2 milyon 234 bin ilköğretim ve ortaöğretim öğrencimize kızlar için 75 lira, erkekler için 50 lira olmak üzere şartlı eğitim yardımı yapıyoruz. Öksüz ve yetim 41 bin öğrencimize ise bu yardımı aylık 150 lira olarak veriyoruz.

∂ 3 yılda 1 milyon yazılımcı yetiştirmeyi hedefleyen bir program başlatıyoruz. Hazine ve Maliye Bakanlığımızın hazırladığı proje kapsamında eğitimler, BTK Akademi Eğitim Portalı üzerinden gerçekleştirilecektir.

∂ Dünyanın ve Türkiye’nin dikkatini salgınla mücadeleye vermesini fırsata çevirmek isteyen Suriye rejiminin İdlib’teki saldırganlığını artırdığını görmekteyiz. Türkiye, Rusya ile vardığı 5 Mart mutabakatına bağlılığını korumakla birlikte rejimin saldırganlığına da geçit vermeyecektir.

∂ Türkiye gücünü uluslararası hukuktan ve kendi çıkarlarını koruma iradesinden alan kararlı duruşuyla Akdeniz’deki oyunları bozmayı sürdürecek.

∂ Uluslararası kamuoyunu bir kez daha darbeci Hafter’e karşı ülkenin (Libya) meşru yönetimine destek vermeye davet ediyoruz.