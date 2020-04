Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

DAMLA PEKER

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün yaptığı MYK toplantısında, koronavirüsle mücadeleye ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, bayram sonrası yapılacak kademeli rahatlamanın il il ve meslek gruplarına göre planlanacağını kaydetti. Erdoğan, özellikle tarım, sanayi, tekstil ve turizm de ilk adımların görüleceğini ifade etti. Toplantıda illerin son durumuna ilişkin de değerlendirmeler yapıldı. Başta İstanbul olmak üzere Ankara, Kocaeli, İzmir ve Bursa’da vaka sayılarında pik seviyelerine yaklaşıldığına dikkat çekildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yaptığı sunumda “Son bir haftaya baktığımızda hasta artış hızımızın düştüğü, ölüm artış hızımızın durağan bir döneme girdiğini görüyoruz. Yatak doluluk, yoğun bakım ve entübe oranları stabil hâlde” dediği öğrenildi.

YALANLARINA HAZIRLIKLIYIZ

Erdoğan, toplantıda CHP’nin Adana’da kurduğu sözde sahra hastanesi ile ilgili sert konuştu. Erdoğan, CHP’nin yaptığı sahra hastanesinin fuar merkezinde paravanlarla oluşturulan bölmelerden ibaret olduğunu belirterek “Olacak iş değil. Ortada bir hastane yok. Bir fuar alanını hastane diye millete yutturmaya çalışıyorlar. Planlamaya da uygun değil. Bu, her şeyden önce milletle dalga geçmektir. Ancak, biz onların yalanlarına her zaman hazırlıklıyız” dedi. Erdoğan, inşa edilen şehir hastanelerinin aynı zamanda sağlık turizminin lokomotifi olacağının altını çizerek, devam eden diğer şehir hastanelerinin de bir an önce bitirilmesi talimatını verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin sağlık sektörünün ihtiyaç duyduğu pek çok malzemeyi üretebildiğini belirterek “Dostlarımızı bu sıkıntılı günlerinde yalnız bırakmıyoruz ve elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. İsteyen herkese yardım edecek durumdayız. Bizim tedarik ve üretim konusunda sıkıntımız yok ama her konuda öncelik vatandaşımız” diye konuştu

PETROL DÜŞÜŞÜ BİR FIRSAT

Toplantı sırasında Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir telefon görüşmesi yapan Erdoğan, görüşmenin ayrıntılarını kurmayları ile paylaştı. Putin ile pandemi, Suriye ve İdlib konularını görüştüklerini ifade eden Erdoğan “Virüsle mücadele sürerken bir yandan da Mehmetçiğimiz Suriye’de mücadele ediyor. Putin’e İdlib’de kararlılığımızı bir kez daha ilettik” dedi. Rusya gibi birçok ülkenin petrole bağımlı olduğunu ifade eden Erdoğan, petroldeki düşüşün bu sıkıntılı ortamda Türkiye için iyi bir fırsat olduğunu söyledi.